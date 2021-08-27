證交所統計，本周發行量加權股價指數漲幅約為5.31％，上市股票總市值達52.79兆元；累計今年來共158個交易日，集中市場成交值近達68.53兆元，下周蓄勢衝70兆元大關；今年來日均值4337.1億元，股票成交量周轉率為152.27％，日均量周轉率為0.96％。

證交所表示，至8月27日止，全體上市公司市值為52.79兆元，周增2.65兆元，增幅5.29％。

本周發行量加權股價指數漲幅約為5.31％，在產業別指數方面，漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲10.09％最大，跌幅以通信網路類指數下跌1.87％最大。

本周集中市場成交值為1.845兆元，全體上市股票成交金額為1.795兆元，股票成交量周轉率為3.23％。本周各產業類股成交值前三名為：航運類6043.47億元，占全體上市股票交易金額33.67％；半導體類5978.94億元，占比33.31％；電子零組件類1228.76億元，占比6.85％。

至於本用成交量周轉率前三類股為：航運類16.88％、光電類8.52％及半導體類6.57％。