桃園市大園區航心橋因鄰近機場，不時有起降班機飛過，讓該橋成為拍攝班機起降的絕佳景點。（水務局提供／蕭靈璽桃園傳真）

為提供民眾交通方便，連接桃園市大園區大園里、田心里的「航心橋」於10日正式完工，桃園市水務局表示，該橋不僅大幅減少當地居民通行兩岸時間，更因鄰近機場且結合當地河岸風光，為大園地區增添一處浪漫賞機新景點。

為提供民眾更便捷的人行動線以及當地代表地景，水務局於2020年辦理連結大園區大園里、田心里的航心橋相關工程並於2021年8月10日正式完工，水務局表示，該橋串聯兩岸既有的休憩步道及設施，大幅減少當地居民通行兩岸時間，且特殊外觀設計，也為大園地區增添一處日常休閒好去處。

水務局表示，航心橋以「安全、美觀、提升生活品質」作為設計出發點，全長54公尺以鋼結構為主體，設計上淡藍色的橋體結構與大園開闊的藍天相互呼應，特別的是，因鄰近桃園機場，不時起降的班機從航心橋上空經過，讓航心橋不只是休憩地點，更成為觀賞飛機起降的絕佳拍攝地點。

此外，航心橋以特殊的造型護欄作為視覺延伸，夜間則以全彩LED燈及調燈搭配精心設計的燈光節目做為夜間照明，浪漫的燈光結合潺潺的溪流聲讓該橋有望成為大園情侶聖地之一，水務局也指出，航心橋於9月驗收後，預計於10月中將於該橋舉辦小型音樂會並正式開放使用，提醒民眾把握前往。

對於航心橋的完工，當地里長表示，過去當地居民要前往老街溪對岸的大園商業區、敏盛醫院以及公園休憩設施等都需要步行約1.5公里，讓不少民眾疲於奔走，里長強調，航心橋的完工除為當地居民建立代表地標外，也確實為當地居民提供更便捷的人行動線。