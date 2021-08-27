大陸伏季休魚期剛結束，桃竹苗海域陸續湧入越界大陸漁船，海巡署艦隊分署第十二新竹海巡隊PP-3536巡防艇，26日傍晚5時許，在竹南海域基線外20浬處，發現兩艘越界大陸漁船正違規雙拖網作業中，除依法蒐證並廣播兩船停船受檢，巡防艇人員隨即穿著全身防疫裝備登檢兩艘陸船，待海巡署艦隊分署第二淡水海巡隊PP-10065巡防艇支援抵達後，將船舶帶返台北港查處。

海巡人員登檢清查後，計有中國大陸籍船長及船員等17人，漁獲約有7500公斤，且均無牛、豬肉及其產製品。全案依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，將兩艘越界陸船帶返台北港海巡基地偵辦，同時進行消毒作業，後續將陸船人員全數送往新北市立聯合醫院三重分院實施PCR檢測，檢驗結果均為陰性。

近年來陸船時有越界作業情事，新竹海巡隊為維護海域秩序及漁民權益，除加強轄區巡邏外，亦結合鄰近海巡隊實施擴大威力掃蕩，以行動守護海洋，讓國人感受到海巡強力執法作為，彰顯政府維護海洋資源的決心。同時呼籲民眾，若有發現海上不法或違規情事，請撥打118報案服務電話，海巡署將立即前往處理。