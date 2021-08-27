1名網友在國道關西休息站發現1處停車格呈現詭異的「5邊形」，疑似因斜畫停車格導致殘餘空間仍用作停車使用，讓他笑說要怎麼駛入汽車，其他網友則笑說「開上去啊」、「SMART專用」、「march可以停」；而有人發現該車位號碼為「E38」，恰巧與BMW的經典車款E38相同，笑說根本就是E38的專屬車位。

該名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他日前在國道上的關西休息站發現1處停車格的形狀並非方正的長方形，而是詭異的「5邊形」，疑似是因為許多地方的停車格會畫成斜線狀，不但能讓道路路幅變寬，停車時的迴轉半徑也能縮小，降低駛入、駛出的困難度，不過就是因為此斜線的想法，造成最側邊的停車格空間往往不能形成完整格子。

1名網友在國道關西休息站發現1處停車格呈現詭異的「5邊形」，疑似因斜畫停車格導致殘餘空間仍用作停車使用，讓他笑說要怎麼駛入汽車。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該名網友看到關西休息站該處的停車格後，笑說「這個是要給誰停的？重機？」其他網友則留言說「這小型車停不會凸太多出來」、「有些休息區的車格劃有夠歪，好難停」、「開上去啊哈哈」、「誰都能停，就看你敢不敢？」「SMART 絕對夠用」。

而照片中還有另一看點，就是停車格的號碼寫著「E38」，有網友就笑說這是經典車款「BMW E38」的專屬車位，BMW E38於1994年問世，是史上第1款配備廉式安全氣囊的汽車，也是第1輛提供衛星導航的歐洲汽車，第1款提供內置電視的BMW，也是第1款配備柴油引擎的7系列車型；其中7系列更是BMW的招牌車系之一，740i是銷售最亮眼的一款，網友們常簡稱它為「大7」。