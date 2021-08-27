男大生拔牙釀皮下氣腫，嚴重恐喪命。(屏基提供)

21歲男大生，日前至牙醫診所拔左下方智齒時，拔到一半突感不適、呼吸困難，醫師掀開治療巾一看，發現男大生左臉頰及脖頸如吹氣般腫脹，趕緊轉送屏東基督教醫院急診室，經牙科及整形外科會診，才發現為診斷為皮下氣腫。

屏基指出，病患經電腦斷層及臨床檢查發現，有氣體聚積在皮下軟組織及縱膈腔中，按壓病人浮腫的頭頸部時有爆裂聲出現；屏基牙科主任劉振聲研判應是拔牙手術過程空氣由皮瓣進入皮下組織及組織間隙，造成臉部、頸部與胸部縱膈腔氣腫。

由於氣腫壓迫緊鄰的食道、呼吸道等組織，使得男大生產生吞嚥與呼吸困難，而灌入的空氣和水並非無菌，有可能引發細菌感染，甚至造成敗血症及少見但會致命的壞死性縱膈腔炎，因此由整形外科林佑宗醫師收治住院給予氧氣及抗生素治療。

4天後男大生皮下與縱膈腔氣腫逐漸消退，而未拔成功智齒，劉振聲予以拔除。雖然拔牙造成皮下氣腫並不常見，但其併發症嚴重時卻會危及生命，不能不小心謹慎，要避免發生皮下氣腫，宜使用電動器械設備。

劉振聲表示，拔牙是一種手術，因此必然存在風險，像是傷口感染或傷口持續出血、周邊組織創傷、牙齒誤入其他組織間隙或是併發蜂窩性組織炎、敗血症等。

且拔牙因為需要麻醉，因此有高血壓、心臟病、糖尿病，以及凝血功能有問題病患，或正使用抑制骨吸收藥物，例如雙磷酸鹽類的福善美或是單株抗體抑制癌細胞骨轉移藥物的民眾，都應該在拔牙前和牙醫師好好討論，以降低拔牙後遺症的風險。

劉振聲也提醒，拔牙後原本就會有疼痛、酸麻感覺，一般來說，只要按照醫囑服用醫師開立的消炎止痛藥物即可，但若在48小時後，腫脹狀況沒有改善，且仍出血不止、出現發燒、畏寒等狀況，應盡快就醫檢查。