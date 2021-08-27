我國代表團最年輕的18歲「泳士」陳亮達首度參加帕拉林匹克運動會，27日在東京水上運動中心迎接個人首場帕運賽事，在游泳男子SM7級200公尺混合式預賽登場，游出2分54秒22的成績，無緣決賽；之後將再拚S7級400公尺自由式及S7級100公尺仰式。

陳亮達出生沒有小腿且右手食指、中指與無名指「併指」，3歲時家人讓他藉由游泳來防止大腿萎縮，起初只是為了復健，陳亮達卻一游超過15年，如今更游進帕運殿堂，他透露：「剛開始游泳的時候沒有想過來參加帕運，直到前幾年，成績愈來愈好，才覺得應該有機會站上這舞台。」

第一次來到日本、第一次參與帕運，他描述步入場內的感覺：「滿新鮮的，走出來有體驗到帕運最高殿堂的感覺，雖然沒有觀眾，但是自己終於踏上世界上最高的舞台。」儘管已試圖讓自己放輕鬆，陳亮達賽後坦言比賽時還是有些緊張，「教練跟我說，不要想那麼多，別給自己那麼多壓力，但還是有一點緊張。」

陳亮達今年4月在義大利世界帕拉運動會於此項目以2分52秒12達到帕運參賽A標，今天在預賽則游出2分54秒22的成績，他提到：「整體感覺算還可以，但應該可以再更好一點，游到後面有點沒力。」他也透露，今年因疫情因素，參加帕運前訓練曾暫停了兩個月，再重新調整，時間已有點趕。