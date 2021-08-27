大陸一線女星趙薇曾演出過《還珠格格》、《情深深雨濛濛》等多部經典作品，昨(27日)這些作品卻無預警遭多家影視平台下架，連演員表也看不見女主角趙薇知名，有傳她已被列為劣跡藝人，震驚演藝圈。隨後資深女星袁立也在大陸論壇爆料趙薇一夜之間消失的內情，更透露連告訴她消息的圈內人也傻了，大家都不知道趙薇到底發生什麼事！

大陸48歲女星袁立，曾演過 《漢宮飛燕》、《鐵齒銅牙紀曉嵐》、《母儀天下》等多部電視劇作品，2002年更憑著電影《絕對情感》獲得第20屆大眾電影百花獎最佳女配角獎。然而一向有話直說的她，去年3月不知為何微博突然遭永久禁言，自此她都會以網路暱稱「上帝是我父親」於論壇發文，每每爆料娛樂圈內幕總是會引發大陸網友關注。

袁立在論壇爆趙薇消失內幕。(取自袁立微博、論壇)

如今趙薇一夜之間作品全消失，袁立當然成為網友第一時間詢問的對象，但袁立坦言：「我也不知道趙薇怎麼了，我加的有圈內人的群裡每個人都在問，沒一個知道的……」還透露先前告知她，趙薇會因為旗下藝人張哲瀚的靖國神社拍照風波，而低調幾個月的圈內人也傻了。

袁立接著更加碼爆料趙薇目前的狀況，「圈內已經沒有能聯繫上趙薇的人了，包括天后也是。」大家都只知道趙薇出事，但都不知道出什麼事，僅能推測趙薇出的包應該不是娛樂圈的事。此外，袁立還透露自己有個小道消息，就是有位圈內好友試圖聯繫趙薇，卻發現趙薇微信帳號被封了，所以認識趙薇的人都急忙在刪微博。而袁立口中的天后，也被猜測是趙薇的閨蜜王菲，當年趙薇因軍旗裝風波而陷入低潮，也是王菲帶她散心，陪伴她度過難關。

根據大陸媒體報導，趙薇70%控股的北京普琳賽斯文化傳播有限責任公司突然退出多家公司股東行列，最近退出的一家公司為上海同童欣文化傳播有限責任公司，該公司實控人由趙薇變更為魏啟穎。據悉，普琳賽斯為趙薇旗下演出經紀公司，簽約張哲瀚等藝人。