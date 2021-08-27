為防堵非洲豬瘟肉製品混入廚餘，非洲豬瘟中央災害應變中心27日宣布，全國自8月30日起廚餘停止進入養豬場，9月1日至9月30日養豬場全面暫停使用廚餘養豬，台中市政府環保局配合中央政策，呼籲各機關、學校、團體、社區及市民落實「惜食減量、廚餘瀝水」工作，減少熟廚餘量也減輕收運負荷。

台中市議會今日進行市政總質詢，市議員曾朝榮、周永鴻、江肇國關心非洲豬瘟疫區肉製品議題，市長盧秀燕強調，中秋節將屆，也是使用豬肉高峰期，為杜絕非洲豬瘟肉製品，中市府立即動員徹查全市189家養豬畜牧場，防堵走私肉製產品藉由廚餘傳播豬瘟病毒，經查目前皆符合相關飼養規範，市府查察不鬆懈。

有關廚餘去化議題，環保局長陳宏益表示，台中人口數全國第二，保守估算全面禁止廚餘養豬每日熟廚餘約有254公噸（包含養豬戶及清潔隊收受），對此，環保局已緊急規劃廚餘處理去化方式，讓環保與防疫都兼顧，民眾近期如有來源不明的肉品，或未烹煮的生豬肉、內臟及其豬肉製品，請丟入一般垃圾，避免造成防疫破洞。

環保局指出，原本交由清潔隊收運廚餘的民眾、小吃店或60戶以下社區，可依「生熟廚餘回收分類方式」妥善交由清潔隊垃圾車回收，60戶以上社區大樓可向清潔隊申請設置廚餘回收桶，並交由專車收運，或由原委託清運業者收運至環保局指定地點。

環保局強調，另事業單位所產生的熟廚餘，可由原再利用養豬業者或事業產源自行載運至環保局指定市山海屯區等四處掩埋場，包括文山、后里、沙鹿及大肚。

原市8區(中區、東區、西區、南區、北區、西屯、南屯、北屯) 載運至文山掩埋場；山區(豐原、后里、東勢、石岡、新社、神岡、潭子、大雅及和平)至后里掩埋場；海區(大甲、清水、外埔、大安、沙鹿、梧棲及龍井)至沙鹿掩埋場；屯區(大里、太平、霧峰、大肚及烏日)則載運至大肚掩埋場。

「守護台豬、人人有責！」環保局呼籲市民配合三件事，包括一、「廚餘分類」，針對來源不明肉品或未烹煮的生豬肉、內臟及其豬製品，勿丟廚餘桶，請丟入一般垃圾；二、「惜食減量」，吃多少煮多少，減少廚餘產出；三、「廚餘瀝水」，廚餘瀝水後再丟廚餘桶。