日本自民黨與台灣民進黨今天在線上召開了「兩黨間」的國會議員「2＋2」會議。大陸外交部發言人趙立堅評論，嚴肅要求日方停止干涉中國內政，不得向「台獨」勢力發出錯誤信號。

為強化台日關係，在日本執政黨自民黨主動提議下，民進黨今天上午與自民黨舉行「外交．防衛政策意見交流會」。由兩黨各推派2位國會議員代表，透過視訊方式進行黨對黨交流，會議時長1小時30分。

民進黨代表為身兼國際部主任的立委羅致政和在立法院國防委員會的立委蔡適應，自民黨則由自民黨外交部會會長佐藤正久參議員及大塚拓眾議員代表。

趙立堅重申，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來，中方已經就此向日方提出了嚴正交涉。

趙立堅強調，台灣問題事關中日關係的政治基礎，日方在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，尤其需要謹言慎行。我們嚴肅要求日方停止干涉中國內政，不得向「台獨」勢力發出錯誤信號。