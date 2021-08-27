台股今(27日)在電子、金融攜手下拉高指數收復月線，終場大漲142.97點，收在17209.93點，外資也回頭買超182.33億元，買超第1名是聯電，已是本周第3次買超第1名的個股，本周合計買超逾12.4萬張。

統計三大法人合計買超225.97億元，其中，外資及陸資由26日賣超159.11億元轉為買超182.33億元，自營商買超54.03億元，僅投信賣超10.39億元。

外資今日買超前10大個股依序是聯電、新光金、國泰金、中鋼、台新金、華南金、中信金、玉山金、中石化、華航等，其中，買超第1名的聯電在本周有3天都是外資買超第1名的標的，26日為買超第2名，僅24日為賣超，合計本周共買超124458張。聯電今開低走高，收盤上漲0.5元，收在61.7元，漲幅0.82%。

另外，外資買超前10名當中就有6檔是金融股，如果觀察買超前20名，則有10檔是金融股，PTT股板網友看得也很傻眼，「今天又是金金金的一天」，戲稱外資是要當存股族？有網友留言「金融10年大多頭 主升段要來了！抓穩」，但也有網友說「最後一棒真的是金融慘了」，另外有網友說「避險需求吧～只好撿金融！不買股票 就要匯出去」。