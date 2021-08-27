蔡易餘建議在外傘頂洲設立特色郵筒，促進觀光。（蔡易餘辦公室提供／張亦惠嘉縣傳真）

外傘頂洲是嘉縣重要的觀光資源，立委蔡易餘立委27日邀集各單位前往視察，除了針對外傘頂洲固沙護國土計畫探討外，為推動海線觀光，蔡易餘也當場向中華郵政建議應該在島上設置「造型郵筒」，不僅能提供民眾在島上投郵，還能促進觀光。

蔡易餘今天上午邀集海洋委員會副主委蔡清標、雲嘉南風景區副處長洪肇昌、中華郵政嘉義局長彭履恒、交通部觀光局、內政部及縣議員姜梅紅服務處主任陳建宇、東石鄉民代表會主席黃東岳、代表徐明勳等相關單位前往外傘頂洲視察固洲規劃及觀光發展規畫。

蔡易餘指出，全台有許多特色郵筒散在全台各地，像澎湖的心型郵箱、高雄寶來的月光精靈－貓頭鷹郵筒、東引登打郵筒、金門風獅爺郵筒等不同風貌的在地郵筒，希望外傘頂洲未來成為觀光拍照打卡熱點，讓遊客來到外傘頂洲就會想到寄一張明信片回家。

蔡易餘說，根據綠島鄉公所2020年的統計，豆丁海馬造型海底郵筒在新建完兩年內已經寄出了3萬4000多張防水的海底明信片，旅遊消費6000多萬元的商機，郵筒已經成了很重要的觀光資源。

中華郵政嘉義局長彭履恒說，郵局的特色郵筒是配合在地性創造出來，今天會將勘查的結果報上去中華郵政總局，後續會再跟蔡委員溝通、協調，並配合公司只是辦理。

另，蔡易餘也指出，外傘頂洲目前有破口，導致嘉義養蚵發育不如以往，造成漁民困擾，進而牽動到觀光漁筏產業，所以除了要求沙灘流失整體防護計畫加速進行。