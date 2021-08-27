星座運勢網站「同道星座查詢」分享，金牛座、天秤座、水瓶座非常重視老朋友，認識越久越讓他們珍惜，他們認為能夠找到志同道合的朋友並且能保持聯繫是很難得的事，因此願意對朋友們盡心盡力的付出，當他們的老友真的非常幸福。

▍1.金牛座

金牛座的人性格比較內斂，社交時往往比較被動，他們需要比較多時間來認識一個人，慢慢建立信任感並培養感情，因此認識初期顯得比較生疏，等到他認定這個人是好朋友時，就會全心全意的付出，而且變得非常主動。金牛座很會照顧人，凡事考慮得非常周到，總是用真心對待身邊的人，他們的朋友或許不多，不過都可以走得非常長久。

▍2.天秤座

天秤座很念舊，非常珍惜早年認識的朋友，認識越久的人越能讓他們無怨無悔的付出，他們不會計較得失，只會想著怎麼做能讓對方開心，因為他們認為能夠長久相處的朋友非常難得，一定要好好珍惜對方。天秤座在認識初期會觀察對方是否值得繼續相處，如果是虛偽的人，他們會慢慢遠離對方，如果是用真心對待自己的人，他們絕對不會辜負對方，認識越久越願意付出心力來維持友誼。

▍3.水瓶座

水瓶座愛恨分明，面對討厭的人，他們不會隱藏自己的厭惡感，甚至會很明顯的和對方保持距離，他們的思想跳躍，常常沉浸在自己的世界裡，認識初期他們不會展現真實的自己，等到互相熟悉了，他們才會試著展露自己，也更深入認識對方，如果能找到志同道合的朋友，他們會非常珍惜，用自己的方式來寵愛朋友，身為水瓶座的好朋友非常幸福。