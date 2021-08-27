大陸女藝人鄭爽2019年至2020年，因未依法申報個人收入1.91億元（人民幣，下同），偷稅4526.96萬元，其他少繳稅款2652.07萬元，大陸稅務機關依法對鄭爽做出追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元的處罰決定。

鄭爽今天傍晚在微博公開致歉信，表示自己非常後悔和愧疚，將克服一切困難，按時補繳稅款、繳納罰款。最後落款的時間，是今天的凌晨3點15分。

以下為鄭爽致歉信全文：

此時此刻，我非常地後悔和愧疚。

在配合稅務機關的調查過程中，我瞭解到，由於個人財務知識缺乏、法律意識淡薄，我沒有嚴格按照國家稅收徵收管理的要求繳納稅款，還由此產生了惡劣的社會影響。在此，我誠懇地向國家、社會、關心我的朋友們道歉。

稅務部門依法對我作出了行政處罰的決定。我接受這一決定並承諾將克服一切困難按時補繳稅款、繳納罰款。

出道十多年，我有幸跟隨著國家影視行業蓬勃發展的腳步實現了自己演員的夢想。我深知，我的每一步成長都離不開國家的培養；身為公眾人物，我獲得的一切都來自於大家的關注。我會從此事件中吸取教訓，以後定將嚴格遵守法律，不再辜負粉絲的關心、社會的關注。

這次的教訓將會是我一生長鳴的警鐘，告誡我必須時刻審視我自己，不僅做一名遵紀守法的公民，更要用更高的要求約束自己。我不會推卸責任，自己犯的錯就勇於面對，望大家能繼續監督我、鞭策我！

最後，再次和大家說聲對不起！請接受我發自內心的歉意！

鄭爽 凌晨3：15

2021年8月27日