嘉義縣長翁章梁、中埔鄉長李碧菁等人到弘元皮革庇護工場看內部工作情形。（張亦惠攝）

身障青年暑期見習，27日在弘元皮革舉辦結業典禮，縣長翁章梁到場頒發結業證書。（張亦惠攝）

嘉義縣中埔鄉弘元皮革是嘉義縣唯一一家企業型庇護工場，但在2017年成為庇護工場前，弘元就已訓練、聘用身心障礙者，目前公司內共有19名身心障礙員工，占比相當高。嘉義縣長翁章梁嘉許該公司，並希望未來縣內有更多企業響應，提供身心障礙者好的工作機會及環境。

弘元皮革庇護工場、精神康扶之友協會附設微笑工坊、嘉義榮民醫院附設清健庇護工場、伊甸基金會提供身障青年暑期見習，27日在弘元皮革舉辦結業典禮，縣長翁章梁到場頒發結業證書。

弘元總經理林意智表示，公司自2010年開始接觸身障員工，2017年成立庇護工場，現今廠內庇護工場6名員工，也是由身障者來擔任職場導師，目前廠內共有19名身障者，表現優異，工作也很穩定。

庇護工廠內的員工熟練地分裝狗零食，甚至還有從植物人甦醒的員工努力工作著。弘元皮革經理許雅婷說，一開始是從3個身心障礙員工開始訓練，到目前有19個，過程中需要陪伴跟耐心，慢慢找到每個人不同的限制，用他們可以接受的方式教導、訓練，也希望他們不要因為身心障礙的標籤就覺得自己只能做簡單的貼貼紙、包裝，而是有更多成長的機會，目前有資深的身心障礙員工已經當上小主管。

許雅婷說，因為知道每個人背後的故事，因此願意給時間讓他們努力，對公司來說員工就像家人一樣，也要帶給一般企業知道，他們跟一般人一樣在努力養活自己，目前每周一、二在校的身障孩子讓員工教導他們，讓身障員工學習有能力之後怎麼幫助別人。

翁章梁表示，很多身心障礙者找工作不簡單，穩定就業更不容易，弘元皮革非常有心，除了提供工作機會外，還輔導照顧他們，在工作上、家庭生活上的問題他們都會關注進而輔導，身心障礙者到這裡看起來是上班實際上是進入一個大家庭，對他們來說是最好的工作場所，今天是見習結業，除見習者外，現場也有很多身心障礙者已經在這裡工作5、6年了，特地來感謝弘元皮革，希望未來有更多企業響應，提供身心障礙者工作機會。