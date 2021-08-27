第一銅(2009)27日召開股東常會，決議配發每股現金股利0.8元，同時，全面改選7席董事。隨後，在召開的董事會中，推舉劉宗仁續任董事長。

第一銅股東會，由董事長劉宗仁主持，會中，通過承認去年財報案，且決議配發每股現金股利0.8元。該公司去年稅後淨利近0.8億元，每股稅後盈餘0.22元。

同時，第一銅股東會中也全面改選董事，新當選的董事有劉宗仁、王宏仁、王鳳絹、林明祥、胡立仁、鄭調鄉與黃振聰，其中，後3者為獨立董事。

新當選的董事隨後立即召開董事會，會中推舉劉宗仁續任董事長。另外，董事會也決定聘請胡立仁、鄭調鄉與黃振聰3名獨立出任審計委員會委員。

受惠於國際銅價走高，第一銅今年上半年稅後淨利1.87億元，每股稅後盈餘0.52元，且7月合併營收2.76億元，較去年同期成長53.07％，累計前7月合併營收17.68億元，也較去年同期成長39.52％。