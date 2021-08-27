北市議員王鴻薇批評，台北市再不研擬加碼振興方案，恐怕真要搶輸新北市了。（摘自北市議員王鴻薇臉書）

配合五倍券，各縣市政府絞盡腦汁加碼振興，但台北市長柯文哲認為「亂加碼恐怕會引發通貨膨脹」，國民黨台北市議員王鴻薇對此批評，這是什麼歪理，北市若不加碼，民眾恐跑去隔壁縣市消費，她籲市府別再靠五倍券搶救悠遊付和刺激台北通使用，應學學新北市作法，將五倍券消費留在台北。

王鴻薇指出，很多縣市加碼配合五倍券，企圖搭著列車刺激消費，振興地方經濟，北市卻繼續迷信，只想用五倍券來搶救悠遊付和刺激台北通的使用，但新北和台北僅一橋之隔，台北市民到新北一日遊，消費輕而易舉，台北市若在振興上毫無作為，恐真怕要搶輸給新北市。

「悠遊付在電子支付沒有競爭力！」王進一步表示，她早就提醒過此事，且疫情期間是電子支付最佳推廣時機，但悠遊付竟然市占慘跌，顯見之前根本只是「靠卡」支撐，並沒有拓展商業消費使用，還要再繼續賭下去嗎？

王認為，北市應設法刺激民眾將五倍券留在北市消費，讓北市商家受惠，否則綁定再多，都跑到新北市加倍送的商家和市場去花，又變成去年「台北領券，外地消費」。

王感嘆，台北旅遊業，商圈和市場商家，都在等著五倍券帶來甘霖，結果柯竟說「加碼會造成通貨膨脹」，真是笑死人，五倍券不必擔心通貨膨脹，別的縣市搶破頭各種加碼，換你台北市加碼就會通貨膨脹，這是什麼歪理，結果是民眾都跑去隔壁縣去消費，不如學學新北作法，努力將五倍券消費留在台北。