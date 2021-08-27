台中市北屯區6旬老翁日前騎機車前往大坑爬山，爬完山後竟忘了機車停放的位置，也沒有拔機車鑰匙，擔憂機車萬一被偷被人騎去作奸犯科，惹禍上身，當天晚間老翁在妻子的陪同下，至派出所報案，警方隔日凌晨尋獲該部機車，夫妻倆頻頻向警方道謝，表示終於放下忐忑不安的心。

東山派出所指出，當時老夫婦神情慌張地走進所內，老翁妻子向林員表示，其丈夫機車沒油將機車遺留在步道附近，後來又說忘記把機車放在何處，而且鑰匙還沒帶回來，已經找1整天都沒找到，怕會有人騎車去犯案，希望警方幫忙。

員警先安撫歐陽老夫婦並查詢該輛機車的車行紀錄，確定當天機車最後進入光西巷後，就未有紀錄可查詢，所以機車應該還在原地未遭竊，只是就算知道機車就在光西巷內，也等於要搜尋整個山區，更遑論老翁已經不記得自己去走哪個步道，員警載著老翁進山區尋車。

員警詢問老翁是否記得停放處附近有無特殊建築物或是地標，老翁稱只記得是平台且附近停放很多車，林員便載著老翁從光西巷往麒麟峰溫泉駛去，又想到山河戀露營區也有平臺，但尋找均未果，林員便先請老翁返家休息並承諾會再協助尋找。

東山派出所表示，2名員警半夜巡山、行駛山區小道，終於看見1部藍色機車停在路邊，機車鑰匙還在鑰匙孔，警方隔日一早通知老翁前來領回，看到老翁開心的樣子，2名員警表示辛勞都有了代價。老翁的妻子表示，近日丈夫有些許記憶力退化，平日都很正常，喜歡到處走，這次差點把機車搞丟，下次會小心謹慎。