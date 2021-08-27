雲林縣水林鄉今（27）發生1名林姓幼兒園老師載著3名兒子外出翻車，造成2死2傷，2名兒子摔出車外慘死，小兒子因開放性骨折，右前臂恐需截肢；而林女丈夫在去年過世，她靠著月薪28K扶養3個孩子，水林鄉幼兒園長事後受訪說，原本已向林女提出加薪至34K，未料發生此事，園內老師也都哭喊「小朋友這麼乖，怎會發生這樣」。

吳姓園長說，林女的3個小孩都是在該幼兒園成長，畢業之後還會回到園內變成小幫手，幫忙影印、跑腿、搬點心，園內老師都很稱讚，而林老師能力非常好，擅長帶律動、畫畫、辦活動，大家都鼓勵著她走出喪夫陰影，承諾會幫忙她，沒想到老天爺給了這麼大的考驗。

林女任職的水林鄉托兒所，其吳姓園長回應說，鄉公所正在審明年度預算，他曾向林女提到將對方的薪水調高至3萬4000元，如今卻發生憾事。（民眾提供）

前水林鄉公所主秘李明岳表示，林女一家人在他的印象中是一個「勇敢活著」、「很拚」的家庭，找各種機會營生，不讓人同情或救濟，聽到車禍消息不敢置信，確認之後非常難過，捨不得這麼認真的一家人遇到這麼大的災難。

據ETtoday報導，孩子的舅舅、叔叔受訪時表示，林女的3個孩子都相當黏母親，一家人感情很好，孩子們放假時都會協助做家事，照顧老人家，如今遇到此重大車禍，其他家屬坦言「相當錯愕、措手不及」。

而林女任職的水林鄉托兒所，其吳姓園長回應說，鄉公所正在審明年度預算，他曾向林女提到將對方的薪水調高至3萬4000元，如今卻發生憾事，園內的老師們聽到此事也難過流淚說「小朋友這麼乖，怎會發生這樣的意外」，他推測林女當時應該是想要走小路，才會走產業道路，但對於車禍原因仍是不解。

女今早開休旅車載3個小孩出門，行經水林鄉慈惠堂附近農路時，疑似與自小客車發生碰撞，林女的車輛當場失控翻車，車內3個兒子1人飛出車外，1人受困、1個開放性骨折、媽媽輕傷。