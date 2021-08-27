4名女消防正妹，手持手機自拍、陽光有自信，並展露私下女性柔美一面。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

人體國旗、後空翻等高難度動作，展現消防專業與健美體態。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

「台中市消防形象月曆」從3年前推出迄今，以消防人員為主題，頗受好評，2022年月曆「拍攝花絮」在消防局臉書粉專曝光！今年遴選12名消防猛男、4名消防正妹，人體國旗、後空翻等高難度動作，展現消防專業與健美體態，除擔任消防形象月曆男女主角，也是消防局形象大使，介紹台中市地標及消防宣導。

台中市消防局教育訓練科表示，「台中市消防形象月曆」中16位男女消防模特兒均「嚴選」，由全市各消防分隊推薦報名，最後由各大隊推薦約30位人選，並在豐原訓練中心進行選拔，從儀態走秀、自我介紹、才藝表演等3項綜合評分，最終選出共12位男性、4位女性消防員，擔任「111年度台中市消防局形象大使」。

台中市消防局教育訓練科指出，「拍攝花絮」影片，開場由台中市消防車重磅登場，接著有消防猛男脫上衣露出結實胸膛與腹肌，4名女消防正妹，手持手機自拍、陽光有自信，並展露私下女性柔美一面；每1位代言人有著為民服務及英勇事蹟。

台中市消防局教育訓練科說，拍攝地點包括，科湳愛琴橋、國家歌劇院、筏子溪的迎賓水岸等台中市地標，藉由行銷台中市；16位「台中市消防形象月曆」男女代言人，年齡在20多歲至35歲間，甚至有曾參加健美先擁有陽光形象、加養眼肌肉的消防員，是不是值得收藏1波。

「台中市消防形象月曆」近來已經完成拍攝，影片放置台中市消防局臉書粉專，教育訓練科表示，臉書官方網站將PO出4支「拍攝花絮」影片先讓消防迷養眼，11月底將舉行發表會暨粉絲相見歡，屆時讓12名消防猛男、4名消防正妹與粉絲們面對面。