台灣今年發生513、517兩次停電，及核二廠727跳電事故，經濟部懲處今日出爐，台電董事長楊偉甫及總經理鍾炳利因督導不周，各記大過一次。經濟部長王美花指出，由於這三起事故均有人員疏失之處，已追究台電公司相關失職人員。對此，有網友嘲諷「不痛不癢…高薪照領」。

台電公司今年連續發生三起重大事故，其中513事故及727事故是人因所致，造成全國性的電力影響，不僅影響國人生活，也引發社會大眾對國家電力系統的不信任。對於上開事故發生造成民眾不安，經濟部與台電深感抱歉，並已深刻檢討，經濟部將持續督促台電依行政院核復事項及學者專家所提意見辦理各項改善及精進作為，亦會要求台電公司加強負載預測與確保供電品質，提供國人穩定用電環境。

經濟部指出，513大停電為高雄興達電廠工作人員於驗收設備時，因誤操作不正確的隔離開關，造成輸電設備匯流排產生接地故障事故，導致電壓驟降進而引發全台無預警的大規模停電事件，影響400萬戶、1139萬戶次停電。 517停電事件則是，當日下午興達電廠一號機因故障停機，儘管迅速修復併聯發電，但入夜後發電量不足，加上家戶用電量增加，造成部分地區無預警停電，短短一周內出現兩次大規模停電事件，引發民怨。

而7月27日核二廠再發生造成機組跳機事故，經台電調查後，確認肇因為值班人員配合清潔時移動椅子，不慎碰觸主蒸汽隔離閥開關保護罩，導致保護罩傾斜位移而誤關閉主蒸汽隔離閥。

值得注意的是，儘管台電今年出包連連，但因為配合民進黨政府紓困政策，今年支出將多出100多億元，受此影響，今年整體考績，恐還是能拿滿4.4個月年終，凸顯經營出包，仍能領滿年終的奇特現象。

對於懲處結果，有網友回應新聞留言表示，「記大過？有前途了；準備升官吧」、「又不痛不癢！高薪照領！」、「啟用第四核能發電廠，維持台灣的供電才是正途，現階段綠能發電仍然不成熟，就連洋流發電也一樣」。