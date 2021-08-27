雲林縣長張麗善得知車禍消息後，第一時間趕往水林公墓，協助喪葬事宜。（周麗蘭攝）

水林鄉今天發生一家人2死2傷車禍，原本是一趟從悲傷走出的全家之旅，單親的母子4人日前接獲邀約參加在斗六市鵝童樂園舉行的團康活動，沒想到卻成了死亡之旅，已失去丈夫的林姓媽媽又痛失2個兒子。

出車禍的母子4人1年來禍不單行，外省人第二代的劉爸爸去年10月因血管瘤突然倒地猝逝，身後留下3個才讀國中、國小的兒子，還有70歲的老媽媽。

據了解，猝逝的劉爸爸與太太努力經營家庭，從軍營退伍後，甚麼事情都肯做，曾做過外燴辦桌的水果切盤商、釀過果醬與黑木耳露，因收入有限，3年前改當六輕的外包商，從事塗料工作，雖然經濟普通但過得幸福。

劉爸爸猝逝後，妻子差點被悲傷擊倒，最近心情才稍微恢復，把心力放在兒子的未來，日前接獲雲林縣榮民服務處邀約參加團康活動，3個男孩都非常雀躍，想在暑假的尾巴外出走走，各自寫卡片感謝善心人士。

林姓媽媽特地向水林鄉幼兒園請假，一早開心出發，沒想到卻在產業道路發生車禍，據了解，母子搭的休旅車尾巴與另輛車擦撞，旋轉後翻覆，2個寶貝兒子從此與媽媽天人永隔。

雲林縣計畫處長、前水林鄉公所主秘李明岳表示，劉家在他的印象中是一個「勇敢活著」、「很拚」的家庭，找各種機會營生，不讓人同情或救濟，聽到車禍消息不敢置信，確認之後非常難過，捨不得這麼認真的一家人遇到這麼大的災難。

水林鄉幼兒吳姓園長表示，3個小孩都是在該幼兒園成長，畢業之後變成小幫手，幫忙影印、跑腿、搬點心，園內老師都很稱讚。林老師能力非常好，擅長帶律動、畫畫、辦活動，大家都鼓勵著她走出喪夫陰影，承諾會幫忙她，沒想到老天爺給了這麼大的考驗。