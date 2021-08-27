韓國超模韓惠珍在時尚圈相當有名，各大國際精品名牌都爭相邀請她代言或走秀，也經常登時尚雜誌封面，在轉型成藝人後，自然大方又不做作的形象，超有觀眾緣；韓惠珍綜藝工作不斷，7月錄外景節目爆出確診新冠，經住院治療2星期後出院，也回歸工作崗位，但她難過地在節目上透露身體已無法像從前，「呼吸能力只剩下過去60%至70%」。

全球仍籠罩在新冠肺炎的情形下，各行各業多少都受到影響，日韓演藝圈近期疫情又升溫，有不少藝人陸續確診，令粉絲們都相當擔心；另外也有一些確診後痊癒重返演藝工作崗位的，看似身體狀況都恢復，但事實上卻不像表面看到的順利。

超模韓惠珍7月錄製外景節目《團結才能踢》後，身體不適經診斷得知確診新冠，馬上住院接受治療，2個星期後身體痊癒出院，也很快開始錄製綜藝節目；儘管韓惠珍新冠已治癒，但她發現身體染疫前後狀態差很大，更委屈地在鏡頭前落淚，坦言「雖然痊癒，我的呼吸能力卻只剩下過去的60%至70%」。

節目中擔任韓惠珍隊友的女星們，看到她還是盡全力配合大家的模樣，都十分感動又心疼，也勸她不要太勉強自己；而大票觀眾看到韓惠珍落淚，也很不捨，紛紛到她的IG留言安慰和鼓勵，希望她保重身體。