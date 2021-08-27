鏡框用塑料級醋片需求持續回復，材料-KY(4763) 第二季營收創歷史新高，季增7％，年成長24％，惟原物料與運費影響，營業淨利1.01億元，季增9％，年減18％；上半年淨利1.9億元，EPS3.32元。下半年需求強勁及成本改善，獲利更上層樓，全年營收續創新高。

材料-KY表示，山東濟陽青寧工業區舊廠徵收進度持續推展，處分收益約人民幣67955仟元，配合地方政府進行徵收相關作業，預計第四季初完成土地移轉，認列處分利益。

材料-KY前七月營收年成長19％。新醋片產能目標在第三季底量產，加上新的5000噸設計產能，醋片年設計總產能將達3萬噸。6萬噸醋酐新廠目前已完成試產，正逐步提升產量中；自製上游原料將有利於降低及穩定生產成本，也有機會有少量產出外賣。

材料-KY認為，歐美逐漸解封，鏡框的終端需求將維持強勁，受旅遊限制影響的免稅商店也可望逐漸恢復，帶動絲束需求。再者，由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，看好醋片在中國內需市場，而新醋片產能即將量產，樂觀期待全年營收雙位數成長，續創新高。

此外，絲束及醋片需求強勁，有利進一步提高產品售價，加上產能持續增加使經濟規模擴大，以及往上游整合，醋酐新廠量產後可望優化成本結構，有助於減緩原物料與運費等成本上升的壓力，期待下半年獲利表現優於上半年。