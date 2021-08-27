新北市長侯友宜頒發10萬元獎勵金給有功人員，偵察佐韋騰皓（左四）為案件承辦人。（新北市新聞局提供）

新北市海山警分局破獲首宗越南非洲豬瘟肉品走私案，自本月22日警方組成專案小組後，承辦此案的偵查隊偵察佐韋騰皓為辦案宵衣旰食，數日不見妻兒，他的太太還是從新聞報導才看到先生，韋妻不禁在臉書發文感嘆「消失4天的老公終於在新聞裡撿到了」，文末還附上一個無奈攤手的貼圖，似是心疼先生的辛苦。

據了解，本月22日下午證實查扣的越南走私肉品驗出非洲豬瘟病毒，警方隨即成立專案小組，當天晚上就火速清查出8月分不法業者走私貨物流向全台1339處，立即通報給各縣市追查，隔天再擴大清查3月至7月貨物流向，總計5354個處所，全國同步清查，才讓影響得以控制。

韋騰皓為此案件承辦人，從最初搜索倉庫、拘提嫌犯、偵訊、移送、情資分析、跨單位聯繫、後續追查等均全程參與，日以繼夜埋首偵辦，辦案態度令人欽佩。

今（27）日上午，新北市長侯友宜由警察局長黃宗仁陪同至海山分局頒發10萬元獎勵金，慰勞及表揚這次查緝走私非洲豬瘟肉品案第一線有功人員，感謝他們重視情資、積極偵辦，才能破獲不法走私，向全台示警，有效防堵非洲豬瘟在台擴散。

韋騰皓說，這個案件是全偵查隊長官與同仁共同努力的成果，他也還在學習，更不敢居功；至於私人部分，等案件告一段落後，他會好好感謝老婆大人的體諒。