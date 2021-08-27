（取自賴士葆臉書）

CNN日前提醒台灣防疫堅持要清零的話，會讓台灣在國際社會上愈來愈被孤立，陳時中說清零不是目標，但是方向不變。國民黨立委賴士葆指出，「全球防疫韌性」台灣排名全球第41名，因為疫苗覆蓋率和航班飛行力兩項成績不理想而落後！

賴士葆今（27）日在臉書表示，彭博資訊26日公布針對53個經濟規模達2千億美元的國家進行8月份的「全球防疫韌性」排名，檢驗項目包括「疫苗覆蓋率」、「鎖定嚴重性」、「航班飛行力」與「接種疫苗旅客的旅行自由度」，台灣排名全球第41名。台灣因為疫苗覆蓋率和航班飛行力兩項成績不理想而落後，經濟與防疫該如何平衡拿捏？

賴士葆認為，台灣過去疫苗的覆蓋率排在全世界倒數名單，關鍵因素就是疫苗短缺，蔡政府採購疫苗的不力與決策失誤是全民皆知的事實。過去一直說台灣採購疫苗足夠，一直卡住民間力量要協助採購捐贈疫苗，直到全民沸騰才放行。且後續要加入捐贈的全都被擋掉了，台灣其實還是短缺疫苗。

賴士葆披露，蔡政府說疫苗覆蓋率高達41.51％，但是那是施打第一劑的統計數字，若是包含第二劑覆蓋率只有3.59％。變種疫苗肆虐，先進國家已經規畫要施打第三劑來增加防護力。

賴士葆強調，疫苗、疫苗，關鍵就是疫苗。蔡政府讓政治防疫凌駕一切，前幾個月，「復必泰」、「上海復星」這幾個字不能見容於蔡政府，因此卡住BNT進不來。後來出現防疫破口，8百多人喪失生命，加上蔡英文在年青人的支持度腰斬，這回陳時中才髮夾彎，所以第一批印有「復必泰」的BNT疫苗可以進來。不知是否讓蔡政府愧疚，之前，在民眾生命都受到威脅了還殘忍的讓意識形態做決策，以致誤盡蒼生。