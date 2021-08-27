北市校園愛滋防治巡迴 舞台劇列車開跑 18:572021/08/27 中時 邱琮皓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 臺北市校園愛滋防治巡迴舞台劇列車開跑！（圖片來源：臺北市立聯合醫院） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺北市立聯合醫院昆明防治中心舉辦愛滋防治校園巡迴舞台劇，劇名為「仙杜蕾斯：戀愛教我的事」開跑囉！今年劇本升級2.0，斑馬人演劇團將再度融合音樂、舞蹈、雜技表演，以詼諧有趣的戲劇表演方式，傳遞愛滋防治知識與觀念。 臺北市立聯合醫院表示，去年度校園愛滋防治巡迴舞台劇演出22場，參與人數總計7590人，演出期間獲得學子熱烈迴響。今年則遵循中央流行疫情指揮中心公布之防疫措施規定，於9月至12月期間，在台北市國中及高中(職)展開26場巡迴演出，請拭目以待。 台北4社宅「隨到隨辦」申租開跑 苗栗社宅包租代管 第三期計畫開跑 #愛滋防治 #舞台劇 #巡迴 #開跑 #臺北市立聯合醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 憂樹林線、停車場工程影響學子 新北2校園自救會抗議陳情 13:032021/08/25 生活 新光三越這夏系列10周年「是誰切洋蔥」巡展開跑 00:282021/08/26 生活 新北幼貓誤闖安全島 員警協助愛貓人救貓 11:462021/08/26 社會 捷運樹林線影響校園 家長抗議 04:102021/08/26 地方新聞 男子兩度衝嘉南大圳 消防人員上午發現落水男遺體 21:122021/08/25 社會 年輕女子疑心情不好走入海中 消防巡邏發現即刻救援 13:352021/08/26 社會 美妝攜手插畫家 同心愛地球 04:102021/08/26 時尚消費 宗教送愛 世界佛教正心會提供數百箱物資贈實物愛心銀行 18:592021/08/26 寶島 動滋券瘦身了 農遊券抽兩次！8部會加碼券重點一次看 19:562021/08/26 生活 動滋券又來了！ 200萬供抽籤比去年少一半 17:282021/08/26 體育 藍心湄、韋汝號召做公益 呼籲女性「愛自己找回自信」 23:122021/08/26 娛樂 寶島熱門新聞 金門何厝走過600年 故事牆成打卡新景點 - 寶島 金門湖埔國小幼兒園大樓落成 頂樓可遠眺金廈海景 - 寶島 百年彰化市農業倉庫殘破待修復 文資審議再擴大古蹟指定範圍 - 寶島 聘僱不到外籍看護 金門啟動協助機制 - 寶島 疫情衝擊秋節買氣減 金手獎企業認購禮盒 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。