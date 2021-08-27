臺北市立聯合醫院昆明防治中心舉辦愛滋防治校園巡迴舞台劇，劇名為「仙杜蕾斯：戀愛教我的事」開跑囉！今年劇本升級2.0，斑馬人演劇團將再度融合音樂、舞蹈、雜技表演，以詼諧有趣的戲劇表演方式，傳遞愛滋防治知識與觀念。

臺北市立聯合醫院表示，去年度校園愛滋防治巡迴舞台劇演出22場，參與人數總計7590人，演出期間獲得學子熱烈迴響。今年則遵循中央流行疫情指揮中心公布之防疫措施規定，於9月至12月期間，在台北市國中及高中(職)展開26場巡迴演出，請拭目以待。