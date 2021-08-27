味全龍隊外野手郭天信26日上演「偽美技」，第一時間騙到裁判，後來樂天桃猿提出電視輔助判決才把朱育賢的全壘打要了回來，賽前談到此事，郭天信坦言第一時間就知道是全壘打，「但有機會拚一個出局數就試試看。」

昨天第4局，朱育賢把球擊向中外野，郭天信踏上全壘打牆上試圖接球，他在落地後舉起手套，裁判第一時間判定接殺出局，後來猿隊提出挑戰後改判，重播畫面顯示球是打到中外野全壘打牆外的攝影鐵架後反彈，他在反彈後才接到球。

郭天信還原當時情況，他表示，針對朱育賢的打擊自己本來就守得比較深，一開始以為有機會就想拚拚看，「我有聽到咚一聲，知道這是支全壘打，想說拚一個出局數，沒想到真的騙到裁判，當下偷笑也是因為看到裁判比出局。」

郭天信坦言自己也沒想到球會反彈進手套，「剛好手套轉了一下，接到球一切都是巧合。」而在等待電視輔助判決時，隊友們還想過來與他擊掌，「我就說不要擊掌啦！我沒有接到。」

雖然沒有真正上演美技，但郭天信的表現也讓對方總教練曾豪駒直誇讚，稱讚他的拚勁、鬥志及能力都很好，聽到曾總對自己的讚美，郭天信有些不好意思的說：「其實是我小時候很皮，愛亂爬，敢衝敢跳這樣，雖然自己有時有些好表現，但也有很多搞笑的演出，還是有很多地方需要加強。」