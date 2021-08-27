25歲陳郁雯是嘉義地檢署新任檢察官，是嘉檢最年輕檢察官，政大法律系畢業後即通過司法官考試，非常難得，60期司法官結訓即分發到嘉義，實習期間曾協助八仙塵爆受害者，她感觸到更多人性的關懷，可以讓法律也有溫度。

陳郁雯外型亮麗，個性開朗，很多人稱讚她從政大法律系應屆畢業後，即通過司法官國考，是「美女學霸」，她直說「完全不是啦，只是剛好運氣不錯」，為人謙和。

陳郁雯說，念高中時沒有很確定選擇哪個科系，大學學測後依照分數落點，再仔細探索自己的興趣，才決定念法律系，通過司法官考試、實習後，認為檢察官比較能接地氣，適合初入社會去學習及歷練。

陳郁雯說，她在士林地檢署實習時，接觸到被害人保護協會，協助八仙樂園塵爆受害者，感受到每個個案還會有「馨生人」需要關懷、協助。

陳郁雯生長於北部，才到嘉義地檢署報到，很多人請她吃嘉義小吃美食，讓她感覺到嘉義人熱乎乎的人情味，太有勁了。

嘉義地檢署近3年都有年輕女檢察官加入陣容，注入新活力，2年前是58期結訓的吳心嵐、去年是59期李昕諭，今年是陳郁雯。檢察長張曉雯期勉她們一起為嘉義的治安打拚。