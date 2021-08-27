扇形車庫旁的彰化市農業倉庫，是全台碩果僅存太子樓式百年穀倉，4年前被拆除僅剩1／3，為了早日啟動修復，文化局召開文資審議，通過擴大指定範圍 。（吳敏菁攝）

扇形車庫旁的彰化市農業倉庫，是全台碩果僅存太子樓式百年穀倉，4年前被拆除僅剩1／3後被指定為縣定古蹟，至今搖搖欲墜，彰化縣文化局27日召開文資審議，變更指定範圍通過審議，除了古蹟本體，指定範圍往西、南再推2公尺，東向再推20公尺，以利於整體規劃。

彰化市農業倉庫的被指定縣定古蹟後，還是長期處於殘破的狀態，讓不少人看得焦急，頻頻關心，何時能再現風華？由於古蹟本體已被怪手拆掉1／3，未來修復傾向新舊融合，但前提還是先明確畫定古蹟土地範圍。

這次文資審議，通過擴大指定範圍，由地政事務所分割地號後辦理公告，除了古蹟本體面積為328平方公尺，再往外擴大指定，整體面積增加到約2181平方公尺。

文化局長張雀芬表示，積極推動修復作業，能讓彰化市旅遊、扇形車庫再添亮點，文化部文資局今年初有核定將補助2600萬元修復工程款，但是彰化市農會認為物價指數均已調高，肯定發不了包，主動申請撤案，重新估算價格檢討書圖。

此外，這次文資審議會還審查「溪湖陳萬福故居」指定古蹟、登錄歷史建築，因土地範圍與周邊建築重疊，退請所有權人辦理土地鑑界釐清後提送相關資料。引起爭議的縣定古蹟「員林保安堂曾春泉洋樓」維持原公告。

「湖東國小溪湖鎮湖東街宿舍」列冊追蹤，因整體宿舍群損壞嚴重，且其他各地尚多相同形式之建築，不具稀少性，決議解除列冊。歷史建築「北斗富美館」施作中門計畫通過審查。歷史建築「社頭深坵祠」等辦理調查研究後再討論合適登錄範圍。