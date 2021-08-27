中華民國旅館商業同業公會27日以「旅宿業生靈塗炭，國旅券急救無效」為題，籲請總統、行政院長制定符合市場秩序與人民期待之國旅振興方案。（中華民國旅館商業同業公會提供）

中華民國旅館商業同業公會27日以「旅宿業生靈塗炭，國旅券急救無效」為題，籲請總統、行政院長制定符合市場秩序與人民期待之國旅振興方案。（中華民國旅館商業同業公會提供）

行政院預計十月推出振興五倍券，交通部也規劃推出面額為1千元的數位國旅券，唯需靠運氣抽籤，中籤率只有5％，還必須透過旅行社平台才能使用，中華民國旅館商業同業公會27日以「旅宿業生靈塗炭，國旅券急救無效」為題，籲請總統、行政院長制定符合市場秩序與人民期待之國旅振興方案。

依據交通部釋出數位國旅券內容，面額1000元、預計發行120萬份，要靠運氣抽籤，使用條件得透過旅行社安排旅行團以及自由行，中籤率只有5％。中華民國旅館商業同業公會全國聯合會也以千字文表達對國旅券規劃的失望，盼能比照安心旅遊，人人有獎，並直接由消費者持券到旅宿業抵用消費。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會副理事長、台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌代表業界發聲，他直言，去年安心旅遊投入93億元創造600億的商機，如今交通部國旅券規模只有20億元，能產生的振興效益不大。

鄭生昌也說，自五月中旬國內防疫三級警戒以來，觀光旅宿市場進入急凍狀態，最嚴重時有高達6成的業者自主停業，迄今仍有5成業者還在自主停業，根據依勞動部統計數據，無薪假重災區為住宿餐飲業，這期實施家數及人數仍多達1073家、2萬4625人。

因而中華民國旅館商業同業公會全國聯合會認為振興觀光政策及作為，不宜委由產業鏈單一業種（如旅行社）統籌辦理，並應採旅客可直接至旅宿業由使用1000元加碼補助為宜，或可參加旅行團扣抵，如此一來不會獨厚單一產業。