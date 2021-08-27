九族文化村為支持藝術、推廣文化，舉辦「榮義文化獎」雕塑比賽，總獎金共300萬元，首獎由埔里在地藝術家張家銘奪得，他以《榮耀的印記》石雕作品，獲得評審一致肯定，獲得獎金100萬元。

「榮義文化獎」雕塑比賽成績揭曉，27日舉辦頒獎典禮，由九族文化村董事長張協勝及副董事長張協權，日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標、南投縣觀光處長陳志賢、魚池鄉長劉啟帆、魚池鄉農會理長劉啟行等人，頒發獎金、獎盃和獎狀，給6位得獎的藝術家。

中華民國雕塑學會名譽理事長陳振輝，和前台師大美術系研究所長王哲雄都表示，這是台灣目前獎金最高的美術類競賽，也是企業支持藝術文化的典範。

雕塑比賽銀獎，為林慶祥的鑄銅作品《漁》，獲頒獎金70萬元；銅獎歐陽彥興的大理石雕作品《文化守護神》，獲頒獎金50萬元；收藏獎包括林國瑋的鑄銅油彩作品《環境取樣─最強悍的呵護》、鍾壽春的石雕作品《原鄉之美》，分別獲頒獎金35萬元；優選余清耀的鑄銅作品《舞動原動力》獲頒獎金10萬元。

九族文化村表示，33年前，九族文化村創辦人張榮義，就以「九族文化獎」之名，舉辦2屆雕塑比賽，藉此收藏具潛力的新秀作品，都放置在園區以松園為主的庭院，此次比賽則是闊別33年後的第3屆雕塑大賽；由於張榮義以94高齡辭世，張協勝為紀念父親並表彰他的精神，將「九族文化獎」更名為「九族文化村榮義文化獎」。

此次比賽共有來自全國各地，甚至英國、伊朗、保加利亞和大陸等地，共32位藝術家、38件作品參賽，媒材包括泥塑、木雕、金屬、陶藝和石雕等。所有比賽得獎作品，都陳列在園區的卑南族、松園和西班牙海岸公開展示，讓遊客入園時，也可以欣賞新世代台灣雕塑家的新作品。