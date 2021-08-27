中職例行賽樂天桃猿27日出戰味全龍，網球一哥盧彥勳受邀擔任開球嘉賓。（范揚光攝）

樂天桃猿27日邀請台灣「網球一哥」盧彥勳開球，他從投手丘上投出好球，球漂亮進到擔任開球捕手的猿隊牛棚教練林英傑手套中，雖然過去曾在美國有開球經驗，但這次仍感到緊張，「但今天更多的是愉快的心情，因為回到家鄉，是很溫暖的感覺。」

盧彥勳曾在2014年受美職大都會隊之邀，在「台灣日」擔任開球嘉賓，相隔7年再度站上投手丘，球場地點也從美國變成家鄉台灣，也讓他感到既緊張又興奮。

今天與他搭配的捕手林英傑也與盧彥勳十分有淵源，兩人同為2004年雅典奧運國手，不過經過十幾年，林英傑早已轉任教練，盧彥勳直到今年東京奧運打完後才高掛球拍。

「我們是雅典奧運同梯，賽前就有聊一下當年在雅典的事情，沒想到一轉眼就是將近20年。」盧彥勳今天挑戰從投手丘上開球，他表示，賽前在室內牛棚練習時，林英傑就跟他說：「你可以的。」，「但我覺得室內與真正踏上球場的距離感不太一樣，而且又只有1球機會，真的很緊張，很怕暴投。」

談到2次開球的不同之處，盧彥勳表示，第一次在美國開球時真的緊張很多，今天雖然也是會緊張，但是帶有更多愉快的心情，「能在自己家開球有很溫暖的感覺，因為回到熟悉的地方，又有這麼多人支持著你。」今天盧彥勳也攜家帶眷，一家人來到桃園棒球場同樂，「讓他們感受不同的運動，體驗一下棒球比賽。」

雖然在東奧結束後退休，但盧彥勳仍是行程滿滿，也讓3個兒子有些抱怨，「他們說你不是不打球就能陪我們了嗎？怎麼還是都不在家？」讓他有些哭笑不得，接下來盧彥勳規畫要籌備網球訓練營級學校，希望能將自身經驗傳承給後輩，培育出更多台灣優秀的網球好手。