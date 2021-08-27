鍾瑶大讚周渝民自帶超強帥度回歸。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝原創華劇《逆局-闇夜將至》27日釋出卡司篇預告，施虐為樂的虐殺者以電鋸殘忍凌遲受害者，受害女性膚爛見骨、昏迷不醒的倒臥在血泊中，預告未來的殘忍畫面將挑戰18禁，而僅以後背與側臉示人的神秘受害者，原來是由鍾瑶所飾演的空姐方可茜。在劇中被殘暴虐待，鍾瑶笑說：「雖然不是第一次演被凌虐的角色，但是這一部絕對是最慘的，真實慘不忍睹，慘到自己不敢看。」

聊到遭凌虐戲份，鍾瑶分享必須維持超過8小時趴在地上的姿勢，全身都噴滿血液，其中幾場甚至還可以聽見血肉被撕裂的聲音，太過真實的情景在拍攝當下一直覺得很想吐，且趴著的姿勢相當不舒服，拍完後，發現自己雙腳膝蓋全是瘀青。也因為而現場每重拍1次，美術與梳化組就要重新整理，因此全程只上了1次廁所，以免要勞師動眾。雖然此次是截然不同的辛苦，但鍾瑶仍覺得好玩，也相信絕對有好萊塢特效的水準，期待播出後的效果。莊絢維與陳冠仲2位導演也說拍攝時是冬天，鍾瑶飾演的受害人穿很薄且需要整天趴在冰冷的地板上，真的非常感謝她為該劇的付出，幫了很多忙。

首度詮釋空姐角色，曾當過模特兒的鍾瑶，表情、站姿以及拉著行李箱優雅行走等各種儀態專業程度不在話下，原以為可以體驗空姐超高包包頭髮型，卻沒有機會在劇中實行，反而是滿滿的受害戲份。而劇中涉嫌傷害方可茜（鍾瑶飾）的重犯梁炎東（周渝民飾），在犯案現場遭到警方逮捕。談到首次與仔仔合作，鍾瑶認為他與預告中的高冷重犯形象不同，現實中很溫和，非常親民且有趣，不僅拍攝配合度超高，更是自帶超強帥度強勢回歸。《逆局-闇夜將至》將於9月3日起，每週五晚間8點於愛奇藝國際站更新，VIP搶先看2集，隔天晚間9點在緯來電影台播出。