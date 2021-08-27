中央分配彰化縣的高端疫苗共3萬8201劑，從25日起開始施打，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，受到不良事件影響，27日報到施打率足足少掉2成，不少人打電話詢問，中央已在釐清相關原因。因為高端為單劑量，醫療院所剩餘的爽約劑，有意願的民眾都可以去施打。

縣長王惠美表示，1922公費疫苗預約平台已新增BNT疫苗選項，從28日14點起開始進行意願登記，請鄉親記得上網作意願登記，上一波有上網登記沒有打的鄉親朋友，也可以上網改選意願登記BNT。

葉彥伯也分析彰化的接種率，65歲以上達77％，50至64歲則在52％，整體來講比率算是滿高的。之前一直在提預約平台會造成偏遠地區因為醫療資源和城鄉差距數位落差，透過衛生所造冊，一個個去邀約通知，做了一些公共衛生上的努力，所以65至85歲這個年齡層都接近到8成的接種率，突破了城鄉差距數位落差的限制，相當難得。