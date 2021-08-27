阿富汗一夕變天，世界各國震驚之餘也紛紛開展撤僑行動，激進組織伊斯蘭國（IS）昨（26日）在喀布爾發動恐怖攻擊，造成逾200人傷亡，專家表示，阿富汗不停惡化的局面，目前尚未對華爾街造成影響，且從歷史軌跡來看，市場對「戰爭初期」的反應幾乎都蠻平淡。

美軍撤離阿富汗，塔利班趁勢奪取政權，當地一片混亂，各國撤僑行動如火如荼的進行中，然阿富汗局勢卻不斷惡化，激進組織伊斯蘭國昨日發動雙重自殺炸彈攻擊，當地媒體報導指出，發動恐攻的是IS阿富汗分支「呼羅珊（ISIS-K）」，此次的攻擊不僅造成60名阿富汗人死亡、逾百人受傷，美軍亦有12死15傷。

《CNBC》報導，財經名嘴克萊姆（Jim Cramer）表示，「很多人好奇阿富汗局勢惡化，將會對股市造成什麼影響」。

克萊姆從歷史發生過的恐攻事件，來佐證他的看法，「美國海軍陸戰隊軍營1983年在黎巴嫩遭到恐怖攻擊，恐怖分子開著1輛承載炸彈的卡車襲擊美軍，導致241名軍人喪生」，這是一個非常嚴重的事件，但平均指數表現絲毫未變，因為大家都不知道這種攻擊到底跟他們的投資組合有何關聯，不管是空頭還多頭都一樣。

話題回到阿富汗，在阿富汗戰事之初，克萊姆表示，華爾街對塔利班奪權一點反應都沒有，也就是說根本毫無關係，很多人好奇為何一點關係都沒有，還是其實是為什麼不試圖從中找出關聯性，讓大家深諳其中的可怕？