桃園市八德區8旬姜姓老翁獨自外出走失迷途，經員警至現場關心處理，因老翁精神狀況不佳，警方利用警用電腦確認其身份後平安送姜姓老翁返家。

八德分局四維派出所警員吳權倫、孫榮廷26日晚上19時許巡邏時，接獲勤務中心派案，介壽路一段600多號前有老翁疑因精神狀況不佳有迷途情事，警方到場後立即上前關心，但老翁無法清楚表達家中地址，眼尖的孫發現老翁脖子有吊掛證件套，孫員便立即查看證件套內的相關資訊後，再用M-police警用小電腦確認老翁年籍資料，並請值班通知老翁的女兒到現場。