（取自朱立倫臉書）

中央政府總預算昨天送立法院審議，前國民黨主席朱立倫指出，表面上整體歲入大致等於歲出，但如果計入中央政府的「特別預算」以及「各種潛藏債務」，每個人的負債已經近百萬！他直言，政府可以合理舉債，但亂花錢不可原諒，沒有合理的還款計畫更是不負責任。

朱立倫今（27）日在臉書表示，就「防疫特別預算」而言，永齡、台積電、慈濟高效率採購疫苗，狠狠打臉蔡政府防疫謊言。疫情影響民生後，「花式紓困」看的民眾霧煞煞，執政黨五倍券政策上演行政、立法兩院互毆，效果不明的防疫特別預算依舊全民買單，花一堆印刷費，卻不知人民需要的是現金。

另外，對於「前瞻基礎建設8800億預算」，朱立倫披露，軌道建設投入984億元，但基本的「鐵道安全」沒做到；水環境建設投入近2000億，竟然連年缺水，遇到大雨就淹水！而少子化投入42億，生育率卻慘居全球最低。還有綠能預算投入78億，綠電占比不到5%，燃煤燃氣仍全開，全民用肺發電。最後，數位預算投入954億元：台灣數位全球競爭力接連敗退，世界經濟論壇網路整備度排名直線下墜。

朱立倫強調，各種潛藏債務逾15.5兆，檯面上負債一直增加，幾乎都要到《公債法》的舉債上限了，檯面下的各種「潛藏債」更是令人憂心，各種軍公教、勞保、國民年金等中央政府負債超過15.5兆，勞保年金在115年就要破產，政府還在繼續擺爛！

朱立倫痛批，如果中華民國政府是一間企業，像民進黨績效這麼差的員工早就被開除了！沒有財政紀律就沒有財政穩定，沒有財政穩定就沒有經濟安全。

朱立倫認為，為了守護台灣永續發展與經濟穩定，未來要集結黨內財政專家以及社會力量，組成「財政檢驗小組」，用力監督蔡政府各種預算，為人民血汗錢專業把關！