中共解放軍直升機連續兩天侵擾我西南防空識別區！國防部晚間表示，解放軍直「-8」直升機2架次、「運-8」反潛機1架次今天進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

解放軍「直-9」反潛直升機昨天進入我西南防空識別區，這是國防部去年9月17日公布共機動態迄今，首度紀錄到共軍出動直升機擾我空域。