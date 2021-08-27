共機擾我西南空域 直升機連續兩天現蹤 19:352021/08/27 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共解放軍直升機連續兩天侵擾我西南防空識別區！國防部晚間表示，解放軍直「-8」直升機2架次、「運-8」反潛機1架次今天進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。 解放軍「直-9」反潛直升機昨天進入我西南防空識別區，這是國防部去年9月17日公布共機動態迄今，首度紀錄到共軍出動直升機擾我空域。 共軍首次直升機擾台 空軍兵力應對 解放軍攻擊型無人機現東海上空 日機緊急升空因應 #直升機 #西南防空識別區 #連續 #兩天 #國防部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 共軍機艦南北包夾日本兩大海峽 無人機軍機空中助陣 21:502021/08/26 兩岸 銀髮界線上奧運登場 11家老人福利機構接棒挑戰 12:392021/08/26 寶島 國巨前總裁陳木元無照駕直升機 台東地檢署起訴建議從重量刑 16:372021/08/26 社會 大陸將首次舉辦國際維和實兵演習 04:102021/08/27 產業財經 疫情期間奶奶過世 林予晞靠打遊戲走出悲傷 17:482021/08/27 娛樂 新北永續未來學院營隊上線 侯友宜邀青年共思零碳藍圖 12:562021/08/27 寶島 俄國增購「阿帕契之敵」Ka-52M攻擊直升機 19:082021/08/25 軍事 因疫情停辦後 台北國際書展首度移師台中 16:482021/08/27 生活 桃源斷橋直升機持續運補山區 高市府第7批民生物資多樣化 13:002021/08/25 生活 東京奧運畫下句點 全台11家老人福利機構接棒銀髮界奧運 10:372021/08/26 健康 影》塔利班炫耀黑鷹直升機卻沒起飛 網友嘲笑：只會當馬騎 17:532021/08/27 軍事 政治熱門新聞 賴清德27日要去施打高端 前外交官脫口5字 - 政治 朱學恒無預警洩民進黨3字「新外號」萬人狂讚 - 政治 政院振興五倍券出爐 最新民調出乎意料 - 政治 BNT疫苗開放意願登記 網一句話酸爆「塔綠班聖蟑士」 - 政治 六都最新民調出爐 盧秀燕第二 網驚：他第一 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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