1名網友日前在路上發現垃圾車後頭頸擺著1幅巨大的婚紗沙龍照，讓他笑說拍婚紗照真的沒必要，因為一生中只會看它3次，「挑照片看1次，結婚宴客再看1次，要丟垃圾車之前再看最後1次」；其他網友則笑說真的浪費錢，不過有人認為不拍婚紗照會被老婆唸很久，因此拍照有「安太座」的功用。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1張圖片，圖片中是1輛垃圾車內出現1幅巨大的婚紗沙龍照，照片正面還直接露出來，讓後方的行人、車輛看得一清二楚，引發討論；原PO也發文笑說「這張照片給正要拍婚紗照的新人參考一下，請三思！剛拍完挑照片看1次，結婚宴客再看1次，要丟垃圾車之前再看最後1次，總共只看3次」。

1名網友日前在路上發現垃圾車後頭頸擺著1幅巨大的婚紗沙龍照，讓他笑說拍婚紗照真的沒必要。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

其他網友則留言說「拍婚紗照其實不浪費！浪費的是結婚對象剛好是個敗類，這才真的是人財兩失」、「這肯定是離婚了」、「就算沒有離婚，結婚過2年會拿出來看得有幾個？看了頂多嘆氣而已」、「上傳臉書，1年回顧1次就好」、「這拿去放車頭，不知沿路會不會有人迴避」、「拍過的都說浪費錢．沒拍的都說很想拍」。

不過也有人覺得婚紗照還是得拍，「但結婚沒拍，心情會不好，儀式感還是要有的，沒有人結婚就先想到離婚的」、「拍婚紗照不是為了以後要拿出來看啊！以女生（我）的角度來說，是為了享受挑婚紗、做造型、拍照都有專業人幫你量身打造」、「婚紗拍的是一個過程，我們找的是沒有新人去過的拍攝地點加上強大的攝影團隊，你就會很享受拍婚紗的過程」。