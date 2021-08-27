桃園市龜山區張姓民眾昨天晚上在中興路90巷發現貓頭鷹，擔心被流浪狗叼走，因此將貓頭鷹帶到派出所，員警充當1日保母後，送到野鳥協會檢查。
警方表示，張姓民眾昨日晚間在龜山區中興路90巷內市民農場附近發現毛茸茸的動物，仔細一看是俗稱貓頭鷹的領角鴞，因擔心被附近流浪狗叼走，立刻將貓頭鷹送到派出所，員警通知市府1999轉給動保處今日上午由野鳥協會帶回檢查、安置。
大林派出所所長鄒安晴表示，貓頭鷹在台灣屬於保育類動物，自行飼養都是違法的，如果民眾拾獲，儘速送交市府動保處。
桃園市龜山區張姓民眾昨天晚上在中興路90巷發現貓頭鷹，擔心被流浪狗叼走，因此將貓頭鷹帶到派出所，員警充當1日保母後，送到野鳥協會檢查。
警方表示，張姓民眾昨日晚間在龜山區中興路90巷內市民農場附近發現毛茸茸的動物，仔細一看是俗稱貓頭鷹的領角鴞，因擔心被附近流浪狗叼走，立刻將貓頭鷹送到派出所，員警通知市府1999轉給動保處今日上午由野鳥協會帶回檢查、安置。
大林派出所所長鄒安晴表示，貓頭鷹在台灣屬於保育類動物，自行飼養都是違法的，如果民眾拾獲，儘速送交市府動保處。
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