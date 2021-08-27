農委會27日宣布9月1日起至30日全台禁止用廚餘養豬，以防範非洲豬瘟。雲林縣長張麗善表示，雲林縣已禁止廚餘養豬3年，樂見農委會終於覺醒，但做事不要做一半，1個月達不成甚麼效果，應該全面停止，從源頭杜絕，不要留下任何禍端。

全台養豬最大縣的雲林，3年前就全面禁止廚餘養豬，越南走私肉品案被查獲後，張麗善25日舉行記者會呼籲農委會全台禁止用廚餘養豬。農委會27日宣布自9月1日起至9月30日期間，全台禁止用廚餘養豬。

張麗善表示，她樂見農委會可以開始實施禁用廚餘養豬，但農委會的這個做法是頭痛醫頭腳痛醫腳，停餵1個月有甚麼意義呢？達不成什麼效果，非洲豬瘟的問題應該要源頭解決，不要留下禍端。

她表示，最怕農委會不願意實施，既然可以開始，就可以持續，不要做一半，看是要補助使用廚餘的養豬戶轉型，或是訂出一個退場機制，農委會要展現決心 禁止廚餘養豬，因為只要任何一個縣市有破口，全台的豬肉會淪陷。

她說，最近縣府聯合小組出去查緝，大多數民眾只說有買日用品，縣府查緝小組無法確認是否屬實，如果萬一有買又偷偷使用，中央只禁止1個月，豬肉製品的保存期限如果長達半年、1年怎麼辦呢？這會有破洞漏網之魚的疑慮。

農業處長吳芳銘表示，養豬協會也建議建立全面禁止廚餘養豬，農委會只禁止1個月根本無法解決問題，以前用廚餘養豬有其時空背景，第一是幫助廚餘去化、第二是降低養殖成本，這些都有辦法解決。