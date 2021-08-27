美國《福斯新聞》（Fox News）26日報導，美國中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）上將透露，美國已與塔利班共享部分關於恐怖組織的情報，讓後者的外圍檢查哨能先過濾可疑分子。專家指出，由於拜登政府的撤軍計畫「太過倉促且隨便」，才導致美國失去大部分在阿富汗的情報收集能力。

根據報導，麥肯錫在記者會中表示，他不認為塔利班故意讓攻擊事件發生，並稱美國和塔利班有「共同的目標」，即在31日前完成撤離行動，而只要保持相同的目標，雙方的合作就十分有用。他指出，美國已分享了關於機場威脅的部分情資，讓負責於機場外圍開設檢查哨的塔利班能先過濾可疑分子，避免類似攻擊再度發生。

雖然麥肯錫強調向塔利班提供的情報「已先進行過刪減」，不過美國前中央情報局（CIA）官員霍華德（Michael Howard）告訴《福斯新聞》，就是因為撤離行動「太過倉促且隨便」，才導致美國失去了大部分在阿富汗的情報收集能力，必須仰賴塔利班提供可靠的現場資訊。

霍華德更強調，美國應謹慎評估與塔利班分享的任何情報，因為「所有人都知道他們對美國的看法」，提供太多資訊可能導致該組織推測出美國的情報來源，或得知美國獲取情報的方式。

前國務院資深反恐顧問萊特（Morgan Wright）也警告，美國不應在安全問題上依賴塔利班，因為該組織「無法信任」，未來還可能將這些情報交給「伊斯蘭國」（ISIS）或蓋達（Al-Qaeda）等恐怖組織。