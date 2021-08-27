桃專隊於店家冰庫中查獲來源不明豬肉製品，並已帶回檢驗。（桃專隊提供／蕭靈璽桃園傳真）

為避免非洲豬瘟入侵，移民署北區事務大隊桃園市專勤隊加強查緝不明豬肉製品，桃專隊指出，27日於桃園市內大園、蘆竹、桃園及中壢等4區查獲來源不明且標示不清的肉類加工食品35公斤，並已將部分肉品交由衛生局人員帶回檢驗。

桃專隊表示，日前結合轄內衛生局及警政單位成立聯合稽查小組，並於27日上午於大園區菓林路越南雜貨店查獲來源不明的火腿及貢丸各22包，且雜貨店老闆坦承豬肉製品是家人從越南帶回來，但因上面附有中文標籤才安心於實體、網路售賣，桃專隊表示，雖該肉品設有中文標籤，但因來源不明仍請衛生局人員帶回檢驗。

同日上午，桃專隊於蘆竹區大竹路越南小吃店查獲無標示來源肉品5包，並於下午於桃園區大豐街小吃店查獲標示不明的肉粽、香腸及散裝肉製加工食品，最後於中壢區中央東路越南餐飲店亦查獲標示不明的月餅11公斤及火腿1批，桃專隊表示，27日4店總計查獲35公斤來源不明的豬肉製品。

桃專隊指出，各店家均坦承是向不知名廠商進貨，或經由家人、朋友自越南帶貨，但因物品上均無明顯標示，已明顯違反食安法，衛生局相關人員已將部分豬肉製品現場封存，其於則帶回檢驗，桃專隊表示，經檢驗如肉品確有非洲豬瘟病毒，將持續向相關廠商上下游追溯來源去向，進一步防堵豬瘟擴散。

移民署強調，已要求轄區內各專勤隊針對外籍商店肉品來源及通路實施全面清查，向上溯源且擴大偵辦，強調不容有任何破口，並呼籲新住民朋友勿向來源不明的工廠或進口商購買豬肉製品，否則恐違反食品安全法規定。