為防止非洲豬瘟入侵，中央禁止廚餘養豬，桃園市長鄭文燦表示，桃園有165家養豬場使用廚餘養豬，他說，停止使用廚餘養豬政策期間，每頭豬補助飼料費500元，如養豬場轉型使用飼料飼養，每頭豬則補助2500元。

鄭文燦表示，清潔大隊收運之家戶廚餘每月約1400公噸，配合中央停止廚餘養豬政策，環保局已協調泓橋環保公司擴大每日處理量至100公噸，請清潔大隊、中隊配合環保局計畫，將家戶廚餘送至泓橋堆肥處理。另桃園每日餐廳產生事業廚餘約100公噸，將以專案同意先趨科技公司運用其現有設備緊急處理，請環保局檢視該公司設備，確保餐廳事業廚餘能夠妥善處理。

因目前桃園有165家養豬場使用廚餘養豬，經農業局、農委會與養豬協會溝通，於停止使用廚餘養豬政策期間，每頭豬補助飼料費500元，如養豬場轉型使用飼料飼養，每頭豬則補助2500元，請農業局積極協助本市165家養豬場。