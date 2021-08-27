國產高端疫苗23日開打至今傳出4個死亡案例，死因有待釐清，國民黨籲應該先停打。總統蔡英文今天(27日)則在臉書指出，除了尊重醫學專業，過度的政治算計，實在是損人不利己，不要把政治放在防疫之前。常在臉書評論時事的藥師林士峰在底下留言嗆，施打疫苗是科學，不是信仰，不應該把反對的聲音都當成政治成見、都視為政治算計。

蔡英文27日在臉書呼籲朝野各黨把政治成見放下，她認為，不論哪種廠牌的疫苗，都有可能有個案的反應不同，但除了尊重醫學專業，過度的政治算計，實在是損人不利己，不要把政治放在防疫之前，這非民眾所樂見。

藥師林士峰則留言表示，「可是總統，施打疫苗是科學，不是信仰，更不應該把反對的聲音都當成政治成見，都視為政治算計，高端疫苗的保護力是多少？您如何證實ㄧ個保護力未知的疫苗對國人能利大於弊？把專家變的像民俗專家去宣稱國產疫苗有多好，萬一事後證實保護力不及格，恐會傷害國內生技產業，把核發緊急藥證的政府信譽也都賠上，會讓國際社會貽笑大方。」

網友也紛紛表示，「才26萬劑是訂多久啊？」、「請問20-38歲何時可以打？」、「20幾歲的人到底什麼時候打得到國際認證新冠疫苗？」、「到底是誰之前政治算計，要BNT不能有簡體字，現在又ok的，真的蠻神奇的。」