對五倍振興券發行，桃園市長鄭文燦表示，將搭配市民卡抽籤5000元變6000元。此外也能以200元的振興券換400元的桃園好事券，面額為每張100元。此外桃園市觀光旅遊局也推出「加倍愛桃園，景點買1送1」活動，鼓勵桃園旅遊。

鄭文燦表示，配合五倍振興券的發行，首個是桃園好市券，將200元的振興券兌換400元、每張100元的桃園好市券。透過金額放大一倍，面額縮小，大家方便在夜市、在市場、在很多的餐飲、小吃店等等可以使用。

另外搭配五倍振興券，由桃園市民卡搭配抽籤限量發行5000元變6000元，他說，只要在桃園消費5000元，會搭配抽籤的限額發行送1000元。鄭文燦補充，因為市民卡的機制完備，已經有170萬張，只要有市民卡就可以抽籤。

觀旅局則說，針對自由行旅客設計「加倍愛桃園，景點買1送1」活動，8月30日起上活動網站登錄且中籤的民眾，可憑「桃園景點買1送1券」至合作景點消費，享有2人同行門票或體驗費等買1送1優惠。

買1送1將有3萬份，一連6周開放登錄、抽籤，前3周每梯次發放1萬份，每周一早上9時起限時24小時登錄。每周二抽籤，只要是國民都可以到活動網站登錄身分證字號及手機門號，如果未中籤將自動匯入下次抽籤名單。中籤者將發送簡訊，可依指示步驟取得QR Code前往合作景點消費。