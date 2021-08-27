疫情期間大眾運輸工具載運量大幅降低，近日隨著國內疫情趨緩、逐漸穩定，大家紛紛回歸以前生活模式。不過，一位男子因為太久沒搭公車，按錯了下車鈴，經司機提醒後才意識到糗大，網直呼，「司機以為又要開去警局了」。

原PO下車誤按性騷擾鈴，經女司機提醒後瞬間意識到糗大，當下只好連忙向女司機道歉。(摘自爆廢公社二館)

一位男網友在臉書私密社團「爆廢公社二館」上表示，由於太久沒坐公車，他按完下車鈴後就直直走去最前方刷卡、等待下車，沒想到公車司機突然開口「下車請按下車鈴好嗎？你按的是性騷擾。」

原PO瞬間意識到糗大，當下只好連忙向女司機道歉，直呼「丟臉死了，原來現在公車都設有性騷擾投訴按鈕。」對此，網友紛紛笑回，「沒事的，我也按過」、「司機以為又要開去警局了」、「其實你被性騷擾不好意思說嗎」、「這就跟在外面上廁所按沖水按到求救鈴一樣尷尬」。

貼文一出，不少人也對性騷擾按鈕感到新奇，「原來現在公車也有性騷擾按鈴哦，好久沒搭公車了，真懷念」、「原來有這種按鈕？我太久沒坐公車了」。但一位公車司機在貼文下方指出，「到現在只看過按錯，沒看過被性騷擾的」。