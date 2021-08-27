42歲板橋女打完高端後血壓驟降 送醫急救觀察中 19:412021/08/27 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今傍晚又傳出板橋有一名42歲女性打完高端疫苗後出現身體不適、血壓下降狀況。圖為新冠高端疫苗。(粘耿豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市衛生局今公布三重區一名患有胰臟癌的46歲男子，打完高端疫苗後2天死亡，今傍晚又傳出板橋有一名42歲女性打完高端疫苗後出現身體不適、血壓下降狀況，衛生局證實表示，該女性經急救救護車送醫，目前在醫院密切觀察治療中。 對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，新北市衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案不良反應原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。 打高端後2人主動脈剝離亡 醫：解剖無法找出原因 接種高端疫苗後猝死 醫建議：血壓不佳者先別打 #高端疫苗 #板橋 #血壓 #送醫 #衛生局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 打高端後驚傳第5死 新北47歲男接種兩天後不治 14:502021/08/27 生活 4人打完高端後猝逝 前台大醫這樣看 10:172021/08/27 生活 國3關西段死亡車禍 拖板車衝出護欄卡邊坡駕駛不治 10:512021/08/27 社會 外籍貨輪船長死後確診 登船人員造冊採檢 14:112021/08/27 生活 陸姓作家打高端後死亡 好友曝1症狀：與九把刀岳母一樣 11:032021/08/27 生活 打高端後猝死 桃園男被增胖40kg 遺孀求真相 04:102021/08/27 焦點要聞 蔡英文稱過度政治算計損人不利己 柯文哲嗆：應先尊重醫學專業 16:242021/08/27 政治 47歲三重男接種高端後身亡 衛生局：接種當天就發燒 15:302021/08/27 生活 不擔心開放BNT「沒人打高端」 陳時中：拚10月底疫苗涵蓋率6成 21:282021/08/27 生活 高端開打3天傳4死 高大成酸政府：吹噓過頭漏氣了 00:302021/08/27 生活 為何民進黨願接受「復必泰」中文標籤 港媒：真的怕了 10:032021/08/27 政治 生活熱門新聞 中山大學最新論文登國際！驚人研究結果「隔板反讓染疫風險大增」 - 生活 BNT明起開放登記要重新排隊？指揮中心曝1招「不會影響順序」 - 生活 冷氣開24小時比較省？ 他狂吹兩個月 電費只要600多 - 生活 電風扇扇葉選幾片的最好？台電曝1關鍵：這樣買最省電 - 生活 高端爆緩打潮！接種人數腰斬5萬 這縣市爽約率突破10％ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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