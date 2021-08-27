新北市衛生局今公布三重區一名患有胰臟癌的46歲男子，打完高端疫苗後2天死亡，今傍晚又傳出板橋有一名42歲女性打完高端疫苗後出現身體不適、血壓下降狀況，衛生局證實表示，該女性經急救救護車送醫，目前在醫院密切觀察治療中。

對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，新北市衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案不良反應原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。