隨著塔利班重奪阿富汗首都喀布爾，大批阿富汗人湧入鄰近機場，希望能搭上飛機逃離故土，讓人憂心2015年歐洲難民危機是否會再度歷史重演。歐洲的態度將決定難民淪為人球，還是有機會向瑪蒂尼(YUSRA MARDINI)一樣成為參加奧運的運動選手；然而，在歐盟聲明中，似乎仍希望將難民留置在歐洲以外的區域，讓難民的未來蒙上一層陰影。

歐盟25日召開內政部長會議，針對難民議題達成篇幅為2頁的聲明草案。在草案中一共5次提到「安全」，並承諾願意向收留阿富汗難民的國家提供資源與援助，就是沒談到歐盟能接受多少難民。

雖然歐盟輪值主席國斯洛維尼亞在聲明草案中寫道，「我們應盡最大努力確保移民在留置區中得到保護」；但1名外交官指出，歐盟大使與外交官們在26日的會議上的確討論難民重新安置的問題；可是他們還在觀望全球其他國家針對難民展開哪些作為，然後才打算發布自己的留容人數。

不過，另有官員憂心，此時還糾結在細節問題，只會加劇阿富汗與其鄰國的邊界緊張局勢。

但無論如何，從25日的聲明草稿到26日的會議都顯示，隨著塔利班重新掌權，歐盟對於阿富汗難民採取更謹慎的態度。更直接的說，兩者都凸顯出歐洲對移民人數激增的焦慮感。這從歐盟高層先前一再強調與歐盟以外的國家，建立移民夥伴關係的重要性，可略窺端倪。

截至目前為止，只有少數國家願接受一定數量的阿富汗難民，英國與加拿大皆表態願重新安置2萬名阿富汗人。

此外，討論歐盟可採取的具體作為時，聲明草案先是提到2015年因戰亂導致敘利亞難民人數激增，超過100萬的敘利亞人尋求歐盟庇護，隨後還提到，這一次歐盟將採取共同行動，防止2015年的情況再度發生。聲明稿還鼓勵歐盟在言詞上統一口徑，避免傳遞出驅動難民前來歐洲的訊息。

不過，雖然不願表態收留阿富汗人，但歐盟仍承諾願意撤離與「歐盟合作的阿富汗國民」。歐盟也會繼續和國際夥伴合作，特別是聯合國，針對區域的穩定進行協調工作，還會向阿富汗與其鄰國的弱勢團體提供人道主義援助。

只是，一碰到重新安置問題，聲明草案列出一系列條件，「歐盟可以在難民自願的基礎上，支持其重新安置，特別是婦女與孩童等弱勢團體」。

一談到安全問題，立場又更為堅定，「歐盟與成員國將盡最大努力，確保阿富汗情勢不會對歐民公民產生新的安全威脅。歐盟承諾使用一切可用的工具，密切監測足以影響安全的事態發展，特別是恐怖主義與犯罪組織相關者」。

這份聲明是在喀布爾於26日發生連環爆炸恐攻前所撰寫。知情人士表示，還有另一放聲明草案會進行討論。不過，部分官員則認為，文本中關於安全的措辭過於強硬，希望能加以刪除。另有部分歐洲議會的譯員，則希望歐盟能做更多事情。約來自10多個國家的76名歐洲議會議員，聯名寫信呼籲歐盟立刻提供阿富汗人臨時保護。

部分左派議員更援引臨時保護令；假使成功，歐盟將可以立即為特定難民提供保護。議員們解釋，這將讓歐盟在成員國立場還沒一致前，也能採取有效行動，避免像波蘭、匈牙利這類對移民採取強硬立場的國家否決。不過，26日的會議上沒有討論類似議題。

然而，歐盟的最終態度，將決定難民會成為人球，還是像東京奧運上大放異彩的難民代表隊游泳選手瑪蒂尼，能在國際賽事上發光發熱。