對於眉毛稀疏的人來說，畫好眉毛就決定當天的顏值高低，因此眉彩產品的選擇顯得格外重要。近期Celvoke、ADDICTION、艾杜紗紛紛推出眉妝新品，包含眉粉、旋轉眉筆、染眉膏、液體眉筆等各種不同類型的眉彩產品，一定能找到你心目中最完美的眉毛彩妝品。

▍1.Celvoke玩色立體眉粉限量色

日本大賞單品「玩色立體眉粉」，也是在台灣默默熱銷的超強口碑品，首次推出限量秋冬新色。結合略帶紅感和黃的三色色調，無論直接混色使用營造眉部的柔和感，或是想要擁有自然層次立體眉色可選用中間色作為整體眉毛色調，再以帶紅棕色描繪眉尾，最後以淺色暈染眉頭。柔滑細緻的粉質，完美與肌膚服貼，輕鬆演繹出眉部的自然濃眉感。

Celvoke玩色立體眉粉限量色。（圖／品牌提供）

略帶紅感和黃的三色色調，輕鬆打造有神的完美眉毛。（圖／品牌提供）

▍2.ADDICTION眉彩系列

ADDICTION推出全新眉彩系列，包含自然立癮定色染眉膏、自然立癮定色眉彩筆、自然立癮細眉筆、自然立癮眉粉盤以及搭配眉粉盤使用的斜角眉型刷。

ADDICTION眉彩系列，包含染眉膏、液體眉筆、旋轉眉筆、眉粉盤以及斜角眉型刷。（邱映慈攝）

自然立癮定色染眉膏刷頭非常細緻，眉毛細微處都能根根塗刷到，賦予自然原生眉的印象，膏體的質地潤澤，即使重複塗刷也不厚重，完美打造細膩毛流。自然立癮定色眉彩筆擁有極細筆尖，能畫出毛流根根分明的原生眉效果，並且持妝一整天。自然立癮細眉筆擁有極細筆芯，是免削式的旋轉眉筆，能與各種眉毛色系一起搭配，描繪出自然眉型。

自然立癮定色染眉膏刷頭非常細緻。（邱映慈攝）

深淺不同的雙重配色眉粉盤，讓眉毛塑形變得更加輕而易舉，兩色調和一起使用，能與各種眉毛色系搭配。斜角眉型刷毛量柔和適中，能輕易暈染，隨心打造出心目中理想眉型。

▍3.艾杜紗絕不失手眉筆

艾杜紗推出全新「絕不失手眉筆」，精心設計由雙色組成的水滴型筆芯，藉由深淺顏色調和，呈現漸層立體感，依據筆面和筆角兩種不同筆觸線條，創造出自然毛流感。全新4款色調：01奶茶灰、02紅棕灰、03摩卡灰、04經典灰，無論任何眉型、任何髮色都能零技巧駕馭，打造俐落原生立體眉。